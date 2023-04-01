Промоутер Усика розкрив деталі повернення українця на ринг: ймовірне місце бою та ім'я суперника

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, поділився деталями наступного поєдинку українського боксера.

За словами функціонера, швидше за все, Усик битиметься з обов'язковим претендентом на титул WBA Даніелем Дюбуа.

Пріоритетним варіантом для проведення бою між українцем і британцем є Англія.

"Найближче для Усика – це обов'язковий захист за лінією WBA, а це Даніель Дюбуа. У мене була зустріч із Джорджем Ворреном (промоутер Дюбуа – прим.), щоб обговорити, що ми збираємося робити і що ми можемо зробити.

Зараз ми опрацьовуємо можливості, і Лондон з Манчестером є одними з варіантів, над якими ми працюємо. Можливо, якщо ми знайдемо рішення, ми зможемо організувати бій Усика у Великій Британії", – наводить слова Красюка BoxingScene.

Раніше Дюбуа поділився думками про можливий бій з Усиком, заявивши, що хоче шокувати світ і нокаутувати українця. Промоутер британця також вірить, що його клієнт здатен перемогти Олександра.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20-ти поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Нагадаємо, 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано. Після цього команда українця розпочала переговори про обов'язковий захист пояса в поєдинку з Дюбуа.

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