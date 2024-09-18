Промоутер Усика розкрив подробиці затримання українського чемпіона в польському аеропорту

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, поділився подробицями затримання українського боксера в аеропорту польського Кракова.

Усю хронологію розвитку подій промоутер опублікував у себе в Instagram.

"Як поляки відсвяткували річницю перемоги Усика над Гловацьким. Олександр разом зі своїм другом (теж Олександром) вилітали рейсом FR2777 RyanAir із Кракова до Салонінків, перед цим проїхавши понад 11 годин з Києва до Кракова автомобілем і трішки втомившись.

Усик мав priority чергу на посадку, а його товариш – загальну чергу. Очікуючи бордінг, товариш Олександра заснув на сидіннях у зоні очікування.

Після оголошення початку посадки Усик розбудив друга та сказав, що чекатиме на нього біля виходу. Пройшовши процедуру перевірки паспорта та посадкового, Усик лишився чекати на товариша. З цього все і почалося.

Співробітники авіакомпанії якимось дивним чином встановили стан іншого Олександра як «глибоке алкогольне сп'яніння» і не дозволили пройти на рейс.

Усик почав зʼясовувати причини недопуску зі співробітниками RyanAir, однак ті відмовились давати пояснення, викликавши поліцію. Після появи офіцерів працівники авіакомпанії вказали на другого Олександра й пояснили свої висновки щодо недопуску на рейс. Поліція попросила його пройти з ними для встановлення факту й оформлення документів.

Усик твердо заявив, що не залишить свого друга, не полетить без нього і не збирається покидати зону посадки до появи представників української дипломатії. На що поліціянти пригрозили затриманням і одяганням кайданок. Тоді Усик протягнув руки… І поліцейський одягнув кайданки на його зап'ястя. І лише на нього, бо, як видно на відео, яке зняв хтось із пасажирів, інший Олександр йде без кайданок й тримає в руці дорожню сумку

У місцевому приміщенні поліції другому Олександру запропонували пройти "драггер", який показав вміст алкоголю, еквівалентний одній пляшці пива. Після цього між поліціянтами та співробітниками авіакомпанії відбулась "неприємна розмова", однак вже було запізно...

Тим часом на місці вже був Генконсул України й пояснення вже довелося давати польським правоохоронцям. Чи то місячне затемнення так затьмарило свідомість працівників авіакомпанії та поліції, чи бажання поближче познайомитись із видатним чемпіоном, говорити складно.

Однак, точно можна сказати, що річницю перемоги Усика над Гловацьким у польському Гданську 2016 року поляки відсвяткували своєрідно.

Тож, слава Богу, інцидент вичерпано. Чекатимемо на офіційні вибачення та компенсації від авіакомпанії RyanAir та від польських правоохоронців", – написав Красюк.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня Усика затримали в аеропорту Кракова. Відповідне відео виклав у соцмережах перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка словами "усе гаразд, пізніше Олександр усе пояснить, нічого кримінального".

Сам Усик уже прокоментував затримання в аеропорту Кракова. Ситуацію він назвав "непорозумінням, яке швидко вирішилося". Також він записав відеозвернення, де повідомив, що вже перебуває на волі. Подробиць, що власне трапилося, боксер не розповів.

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