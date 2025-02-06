Промоутер Усика розповів, чи битиметься українець з африканцем, який пригрозив "вирубити" його

Олександр Красюк заявив, що поєдинок з Мартіном Баколе не входить до планів його клієнта.

Олександр Красюк, промоутер володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, відреагував на бажання конголезького боксера Мартіна Баколе провести бій з його клієнтом.

Раніше 31-річний африканець зробив кілька гучних заяв, зокрема пригрозив "вирубити" Усика. За словами Баколе, він нокаутує українця у шостому раунді, якщо такий поєдинок відбудеться.

Утім, промоутер українського боксера розповів, що Усик не розглядає варіант побитися з Баколе, оскільки той не володіє чемпіонським титулом.

"Думаю, що Олександр не поб'ється з Баколе з однієї простої причини: наразі у Мартіна немає титулу. Коли Усик повернеться у бокс, він повинен провести екстраординарний бій, яким, імовірно, знову стане поєдинок за титул абсолютного чемпіона", – сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media.

Водночас сам Баколе укотре висловив впевненість у тому, що легко нокаутує Усика.

"Я б із задоволенням бився з Олександром Усиком за об'єднання титулів. Це був би чудовий поєдинок, тому що я нокаутував би його легко і спокійно. Ніхто не зможе встояти переді мною і не впасти", – сказав Баколе у коментарі DAZN.

На професійному рингу Баколе провів 22 поєдинки, в яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). Єдиної поразки він зазнав у жовтні 2018 року від американця Майкла Хантера, якого Усик переміг ще 2017-го, коли виступав у крузервейті.

Дивіться також: "Він ноунейм": у Мережі набуло популярності відео, як Ф'юрі чотири роки тому не вірив в Усика

Також читайте Легендарний Леннокс Льюїс відповів, хто б переміг у його бою з Усиком

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр відпочиває, чекаючи на результат титульного поєдинку між Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Читайте також:

Історичний шанс: чемпіон світу висловив готовність захищати титул проти Усика в Україні

"Ви божевільні": ексчемпіон світу поставив під сумнів велич Усика після реваншу з Ф'юрі

Екстренер Усика відреагував на його перемогу в реванші з Ф'юрі та порадив українцю завершити кар'єру