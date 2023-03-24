Промоутер Усика розповів про причини зриву бою з Ф'юрі та назвав наступного ймовірного суперника українця

Олександр Красюк підтвердив, що поєдинок за звання "абсолюта" в хевівейті не відбудеться.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, розповів про причини зриву бою свого клієнта з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо я почну перераховувати усі вимоги Ф'юрі, не вистачить й 15 хвилин. Був список речей, які він хотів отримати на свою користь, які були абсолютно неприйнятними. Це було повною неповагою до Усика, як до об'єднаного чемпіона та колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі.

Я не можу розголошувати перебіг переговорів, це частина етики. Якщо я почну вдаватися у подробиці, це матиме не дуже хороший вигляд. Можливо, якщо інша сторона захоче все розповісти, тоді ми зможемо поговорити про це. Із жалем у серці я повинен визнати, що бою не буде", – наводить слова Красюка talkSPORT.

Також промоутер українського боксера повідомив, що найближчим часом розпочне перемовини щодо бою Усика з іншим суперником.

Найімовірніше, ним стане обов'язковий претендент за лінією WBA британець Даніель Дюбуа. Якщо ж сторони не зможуть домовитися про поєдинок, то Олександр вийде в ринг проти хорвата Філіпа Хрговича, який є обов'язковим претендентом на пояс IBF.

"Ми розмовляли з Френком Ворреном (промоутер Ф'юрі – прим.) . Обидва прийшли до висновку, що з переговорами щодо бою Усика з Ф'юрі настав час закінчувати.

Вирішили вже цього тижня почати переговори стосовно бою з Дюбуа. Це найімовірніший суперник, але все буде залежати від його стану здоров'я. Все залежатиме від того, чи він готовий битися. Ви ж пам'ятаєте, що в останньому бою він пошкодив коліно. Причому там була тяжка травма", – сказав Красюк у коментарі iFL TV.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", однак українець і британець так і не змогли погодити умови контракту на бій.

Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Однак пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок.

У підсумку українець і британець так і не дійшли згоди, через що переговори про об'єднавчий бій було припинено. Усик уже згорнув свій тренувальний табір, у якому готувався до бою з Ф'юрі.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також:

"Це просто божевілля": Джошуа різко відреагував на зрив титульного бою Усик – Ф'юрі

Директор команди Усика дотепно потролив Ф'юрі після скасування бою за звання "абсолюта"

"Припини скиглити та ухилятися": Усик потужно відповів на черговий ультиматум Ф'юрі (відео)