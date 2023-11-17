Промоутер Усика затролив Ф'юрі на пресконференції – "Циганський король" з лайкою пішов у рознос

На пресконференції, присвяченій офіційному оголошення бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсон Ф'юрі, відбулася словесна перепалка між "Циганським королем" і промоутером українського боксера Олександром Красюком.

Красюк вирішив потролити британця та подякував йому за те, що він погодився на бій з "майбутнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі".

У відповідь Ф'юрі накинувся на Усика з лайкою та образами, обізвавши його "боягузом". Після цього український чемпіон подякував усім та пообіцяв сказати все уже в ринзі.

Красюк: Тайсоне, дуже дякую тобі за мужність і відвагу, за те, що прийняв бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Ф'юрі: Ласкаво просимо на ринг із майбутнім чемпіоном – зі мною. Усик – безхатько, я нокаутую його. Запам'ятайте, що я сказав на цій сцені.

Красюк: Нехай відбудеться бій. Нехай переможе найкращий.

Ф'юрі: Нехай відбудеться пресконференція, сосиско.

Красюк: Нехай пояси повернуться до України. Слава Україні! Героям слава!

Ф'юрі: Я зняв пояси з одного українця. Зокрема й пояс журналу The Ring, який я звільнив лише минулого року, тож коли він повернеться? Я збираюся зламати його. Сосиско. Потворо. Кролику. Тікай, кролику. Ви знаєте, що відбудеться знову, я розберу на шматочки сосиску. Ти будеш битися з найкращим британським надважковаговиком. Ти переміг їх усіх, але тепер зустрінешся з Тайсоном Ф'юрі. Маленька п**да з лайняною сережкою у вусі. Він боїться. Боягуз!

Усик: Я дуже радий тут опинитись. Дякую всім. Я скажу більше в ринзі.

Раніше повідомлялося, що Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів, яка відбулася після пресконференції в Лондоні.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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