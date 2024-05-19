Промоутер Усика заявив про "вкрадений" нокаут у бою з Ф'юрі – як відреагував український боксер

Олександр Красюк, промоутер новоспеченого абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, заявив, що в українського боксера "вкрали" перемогу нокаутом у бою проти британця Тайсона Ф'юрі.

Справа в тому, що у дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Після серії ударів від українця "Циганський король" повис на канатах, а рефері відраховував британцю до восьми. До кінця раунду залишалося ще 10 секунд, але одразу пролунав гонг, що завадило Олександру добити суперника, а Тайсону дало паузу між раундами для відновлення.

"Я виснажений. Вболівав та підтримував Усика протягом усього бою. Жодної неповаги до рефері, але він вкрав нокаут. Це моя думка. Це був чудовий виступ", – заявив Красюк в ринзі.

На пресконференції Усика попросили прокоментувати цей епізод. Український боксер відповів, що його не хвилює те, що він не переміг нокаутом.

"Не думаю про це, бо ми маємо переможця. Окей, можливо, але не думаю про це, тому що ми перемогли. Окей, немає нокауту, без проблем. Але це були 12 раундів великої драми", – сказав Усик.

Раніше було оприлюднено статистику ударів бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

"У його країні триває війна": Ф'юрі не визнав поразку від Усика та заговорив про реванш

Усик – Ф'юрі: найкращі моменти бою за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

"Батьку, ми це зробили": відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі