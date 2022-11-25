Пропагували війну в Україні: федерація хокею країни-агресорки отримала догану

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила догану Федерації хокею Росії за порушення Кодексу етики через підтримку та пропаганду війни в Україні.

Про це йдеться у заяві IIHF.

ФХР покарана через те, що вболівальники на аренах демонстрували знаки та плакати з політичним контекстом. Водночас клуби публікували фотографії з подібними плакатами в соціальних мережах. IIHF зазначає, що відповідні публікації справді були пропагандою війни в Україні, що є порушенням статті 2.2.1 Етичного кодексу.

"Суть догани полягає в тому, що ФХР була зобов'язана пильно стежити за поведінкою команд та ліг, які перебувають під її юрисдикцією, чого вона не зробила. Надалі вона повинна проявляти пильність і вживати негайних заходів, щоб подібний тип поведінки більше не залишався поза увагою та контролем", – зазначили у федерації.

У жовтні російським та білоруським хокеїстам продовжили бан на участь у всіх міжнародних змаганнях. Конгрес IIHF уточнив, що заборона поширюється на турніри 2023 року всіх вікових категорій.

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