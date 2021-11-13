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"Пропонували дуже часто": Світоліна розповіла, якими сумами її спокушали на договірні матчі

"Пропонували дуже часто": Світоліна розповіла, якими сумами її спокушали на договірні матчі

Associated Press

Тенісистка зізналася, що досі отримує подібні пропозиції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка під час відпустки прилетіла на батьківщину, розповіла, які суми їй пропонували за участь у договірних матчах.

За словами 27-річної спортсменки, вона завжди уникала подібних пропозицій і зверталася до організації, яка веде боротьбу з матчами з фіксованим результатом у тенісі.

"У тенісі теж є договірні матчі, але на нижчому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка відстежує подібне (Tennis Integrity Unit - прим.). На найвищому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей "пов'язали". У Туреччині та Єгипті вони сидять цілий рік і грають турніри. Там дуже багато такого, навіть судді потрапили.
 
На високому рівні якщо до мене підходять і кажуть, що дають гроші за поразку, то я маю звернутися до цієї організації та повідомити про це. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, мене можуть дискваліфікувати. Ось так все побудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю до цієї організації.
 
Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще й досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє", - сказала Світоліна в інтерв'ю Люкс ФМ.

Додамо, що нещодавно Світоліна опустилася в оновленому рейтингу WTA. Еліна вперше від травня 2017 року випала зі списку топ-10 тенісисток світу та наразі розташовується на 15-й сходинці.

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