Пропонував допомогти з роботою за інтим: колишнього тренера Шевченка звинувачують у сексуальних домаганнях

Проти Авраама Ґранта виступило кілька постраждалих жінок.

Колишнього тренера "Челсі" Авраама Ґранта запідозрили у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на розслідування журналіста Channel 12 Хаїма Етгара.

Джерело вказує, що кілька молодих жінок звинуватили ізраїльського фахівця в тому, що він використовував свій вплив, щоб отримати сексуальні послуги за просування кар'єрними сходами, а також надсилав численні непристойні повідомлення.

Одна із постраждалих розповіла, що у червні 2020 року, 66-річний Ґрант запросив її до своєї квартири в Тель-Авіві з пропозицією допомогти їй знайти роботу.

"Він сказав мені: "Влаштовуйся зручніше, роздягайся." - Мені стало некомфортно, він поклав руку мені на стегно. Через кілька секунд розмови він схопив мене за шию, душив, повернув до себе голову і спробував насильно поцілувати", - згадує вона.

Дівчина не дозволила цьому статися, незважаючи на домагання, і пішла у ванну плакати. Він змусив її залишитися у себе вдома і поклав її спати у іншій кімнаті. Прокинувшись, дівчина побачила, як Ґрант тримає в руках ерегований статевий орган над її головою. Також вона стверджує, що пізніше тренер помилково надіслав їй фото другої дівчини.

Крім того, кілька жінок стверджують, що Ґрант дозволяв собі непристойні репліки сексуального характеру щодо них, що ускладнювало спільну роботу. Журналістка, яка побажала залишитися невідомою, повідомила, що тренер роками надсилав їй непристойні повідомлення. Згадувалися й інші випадки непристойної поведінки фахівця чи спроб схилити жінок до сексу без їхньої згоди.

У відповідь на звинувачення 66-річний Авраам Ґрант заявив, що завжди уважно ставився до жінок і не мав наміру завдавати їм шкоди, а також перепросив тих, кого він міг мимоволі образити.

Тренер відомий роботою з "Челсі", з яким він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, коли за команду грав Андрій Шевченко. Також Ґрант працював із "Портсмутом", "Вест Гемом", "Партизаном", збірними Гани та Ізраїлю, поруч ізраїльських клубів. У його активі два титули чемпіона Ізраїлю та перемога у чемпіонаті Сербії.

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