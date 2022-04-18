"Пропоную відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь": Беленюк закликав МОК усунути РФ і Білорусь

"Пропоную відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь": Беленюк закликав МОК усунути РФ і Білорусь

Жан намагається пришвидшити вигнання росіян та білорусів з міжнародного спорту.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк запропонував запросити президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха до України, аби той на власні очі побачив наслідки жахливих злочинів окупантів у Київській області.

Беленюк вважає, що цей візит остаточно розвіє сумніви МОК щодо необхідності виключення РФ і Білорусі з усіх міжнародних федерацій.

"Пропоную президенту НОК Сергію Бубці спільно з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом запросити президента МОК Томаса Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь, щоб на власні очі побачити жахіття, яке влаштували російські окупанти в передмісті столиці.

Маю надію, що представники спортивного керівництва України підтримають таку ініціативу. Впевнений, тоді у керівництва МОК не стане аргументів щодо доцільності відсторонення Росії та Білорусі з міжнародної олімпійської спільноти", - написав Беленюк у своєму Facebook.

Пропоную Президенту НОК Сергію Бубці спільно з Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом запросити Президента... Опубліковано Zhan Beleniuk Понеділок, 18 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що донька взятої в полон військами РФ української волонтерки завоювала медаль на "Іграх нескорених".

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