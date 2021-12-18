На березі океану: лідер "Динамо" освідчився своїй дівчині (фото)

Футболіст зробив коханій пропозицію руки та серця під час відпустки.
24-річний вінгер київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков запропонував своїй дівчині Романі стати його дружиною.
Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.
Він опублікував фото, на якому його кохана демонструє обручку на безіменному пальці.
"Все тільки починається", — написав Циганков під фото.
Зараз вінгер відновлює сили до весняної частини сезону та відпочиває на Мальдівах.
- Цього сезону Циганков провів за Динамо 25 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
- "Динамо" вирушило зимувати на другому місці в УПЛ, відставши від "Шахтаря" на два бали. В останньому поєдинку року кияни зіграли внічию з луганською "Зорею".
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