На березі океану: лідер "Динамо" освідчився своїй дівчині (фото)

Футболіст зробив коханій пропозицію руки та серця під час відпустки.

24-річний вінгер київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков запропонував своїй дівчині Романі стати його дружиною.

Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував фото, на якому його кохана демонструє обручку на безіменному пальці.

"Все тільки починається", — написав Циганков під фото.

Зараз вінгер відновлює сили до весняної частини сезону та відпочиває на Мальдівах.

Цього сезону Циганков провів за Динамо 25 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

"Динамо" вирушило зимувати на другому місці в УПЛ, відставши від "Шахтаря" на два бали. В останньому поєдинку року кияни зіграли внічию з луганською "Зорею".

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