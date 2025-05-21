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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

"Пропозиції є": Руслан Ротань у подкасті Дениса Бойка – про ігрову кар'єру, біль Ліги Європи й тренерське майбутнє

Про тренерське майбутнє, срібло з "Олександрією" та легендарний "Дніпро" – успішний тренер Руслан Ротань в подкасті Дениса Бойка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Бойко і Руслан Ротань

Денис Бойко і Руслан Ротань

У другому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка футболіст й головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань відверто розповів про шлях від гравця до тренера, найважчу поразку в житті й своє футбольне завтра.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Мені здавалося, це неможливо": як Ротань став тренером

Руслан Ротань згадав початок своєї кар'єри й розповів про те, як вирішив стати тренером.

"Кожен футболіст думає: а що буде після закінчення кар'єри? Близько 30 років у мене були такі ідеї, що, мабуть, тренерство – це моє".

Особливу роль у старті спортивної кар'єри, за словами Руслана, відіграв батько, який повірив у сина й зробив усе, аби той потрапив на перегляд у Дніпрі:

"Я не міг підвести батька й свою мрію".

Дніпро тоді й тепер: "Дніпро" – це велика історія, це люди, які її будували"

Важлива тема – "Дніпро", клуб, з яким Ротань пройшов усе: від дебюту у великому футболі до фіналу Ліги Європи.

"Для мене це боляче, і я вірю, що та людина, яка його поверне, – це буде велика повага. Тому що місто чекає на футбол, воно чекає "Дніпра".

Ротань також розповів про два переходи в "Динамо" й про виклики, які супроводжували його протягом ігрової кар'єри.

Біль Ліги Європи: "Пів року не міг дивитися цей фінал"

Фінал Ліги Європи 2015-го – одна з найяскравіших і водночас найболісніших сторінок в історії українського клубного футболу. Денис Бойко й Руслан Ротань згадали поєдинки, які пройшли разом.

"Але за грою нам було набагато важче з "Наполі". Для нас фінал – це був "Наполі".

Майбутнє: "Пропозиції є. Не хочу забігати вперед, але найімовірніше, що це Україна"

Контракт Руслана з "Олександрією" добігає кінця, і, за його словами, уже є кілька варіантів продовження кар'єри.

"Так, у мене зараз немає контракту з "Олександрією" – він закінчується. Однак усі перемовини будуть уже після чемпіонату".

Пропозиції є, зокрема з-за кордону. Однак тренер запевнив, що він більше зацікавлений продовжувати свою кар'єру в Україні й вірить у перемогу.

Денис Бойко і Руслан Ротань

Денис Бойко і Руслан Ротань

Нагадаємо, що це інтерв'ю – частина нового YouTube-проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик, де ведучий веде чесні, глибокі й часто дуже особисті розмови з людьми, які творили історію українського спорту.

У дебютному епізоді глядачі вже побачили розмову з Андрієм Ярмоленком, далі – Руслан Ротань, і щотижня – нові випуски з людьми, про яких ми говоримо не тільки після фінальних свистків.

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