Пропрацював 10 днів: українського тренера, який заробляв "криваві" гроші в РФ, звільнили з естонського клубу

Колишній гравець збірної України Максим Калініченко звільнений з посади головного тренера естонської "Левадії" через десять днів після свого призначення.

У вересні 43-річний фахівець очолив чинного чемпіона Естонії, підписавши контракт до кінця 2023 року. Як виявилося, на своїй посаді українець протримався тільки десять днів.

У четвер, 22 вересня, команда з Талліна несподівано оголосила про припинення співпраці з Калініченком.

Як зазначив президент клубу Віктор Левада, рішення було ухвалене після розмови з футболістами та тренерами - сторони зробили висновок, що в наявних умовах команді буде складно досягти поставлених цілей.

Біля керма естонської команди Калініченко провів лише один офіційний матч, у якому програв "Курессааре" з рахунком 2:3.

"Левадія" є чинним чемпіоном Естонії. Минулий сезон вони виграли з перевагою в один бал над "Флорою".

Наразі клуб з Талліна посідає другу сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 29 турів "Левадія" поступається 13 очками "Флорі".

Додамо, що від 1-го липня 2019-го до кінця 2020-го Калініченко працював тренером у Росії. Після цього в його тренерській кар'єрі була латвійська "Рига". Коли Калініченко був гравцем, то він виступав за: "Дніпро", "Спартак" (Москва) та "Таврію". У футболці "синьо-жовтих" він зіграв 47 матчів та забив сім голів. 2006 року він дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу зі збірною України. На тому турнірі Калініченко забив гол і зробив дві гольові передачі у грі проти Саудівської Аравії.

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