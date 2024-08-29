Пропустили 3 голи за 4 хвилини: "Кривбас" розгромно програв "Бетісу" та вилетів з єврокубків (відео)

Команда Юрія Вернидуба не змогла пробитися до основної стадії Ліги конференцій.

Криворізький "Кривбас" розгромно програв іспанському "Бетісу" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

Команда Юрія Вернидуба мала чудовий момент на 14-й хвилині зустрічі, але Бандейра на дальній стійці злету пробив у каркас воріт після подачі Олександра Драмбаєва з лівого флангу.

Наприкінці першого тайму бронзовий призер УПЛ пропустив 3 голи за 4 хвилини. На 40-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Айтор Руїбаль, а потім дубль оформив Абде Еззальзулі, відзначившись на 41-й і 43-й хвилинах.

У другому таймі голів забито не було. Підопічні Мануеля Пеллегріні спокійно втримали розгромний рахунок до фінального свистка.

Огляд матчу "Бетіс" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

У першому матчі, який відбувся 22 серпня у словацькому місті Кошице, український клуб поступився представнику Ла Ліги з рахунком 0:2. Відтак за сумою двох поєдинків "Бетіс" виграв з рахунком 5:0.

Тож саме "Бетіс" вийшов до основної стадії Ліги конференцій, а "Кривбас" вилетів з єврокубків.

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