Пропустили першими: "Баварія" в другому таймі знищила останню команду Бундесліги

Левандовські оформив дубль.

"Баварія" розгромила "Гройтер Фюрт" у домашньому матчі 23 туру німецької Бундесліги - 4:1 .

Перший тайм мюнхенська команда привалила. На 42-й хвилині Бранімір Хргота забив за команду гостей і змусив чинних чемпіонів країни опинитися в ролі тих, хто наздоганяє.

Однак це не завадило "Рекордмайстру" підтвердити свою силу після перерви. Дубль Роберта Левандовські, забитий м'яч Еріка Чупо-Мотінга та автогол Себастьяна Грізбека дозволили "Баварії" відсвяткувати більш ніж комфортну перемогу.

"Баварія" з 55 очками продовжує лідирувати в Бундеслізі, випереджаючи дортмундську "Боруссію" на 9 очок. "Джмелі" провели на одну гру менше. "Гройтер Фюрт" замикає турнірну таблицю з 13 пунктами.

У наступному турі німецького чемпіонату "Баварія" 26 лютого на виїзді поміряється силами з "Айнтрахтом", а аутсайдер ліги у той же день прийме "Кельн".

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