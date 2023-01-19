Пропустили шедевр від суперника: "Манчестер Юнайтед" драматично втратив перемогу в АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" на виїзді зіграв унічию з "Кристал Пелас" у перенесеному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:1 .

"Манкуніанці" вийшли вперед наприкінці першого тайму – Бруну Фернандеш замкнув передачу він Крістіана Еріксена.

Здавалося, що поєдинок так і завершиться мінімальною перемогою МЮ, проте в компенсований час "орли" зуміли уникнути поразки. Майкл Олісе забив шикарний гол прямим ударом зі штрафного та вирвав для господарів нічию.

Огляд матчу

Таким чином, завершилася переможна серія "червоних дияволів" у всіх турнірах, яка тривала від початку листопада минулого року. Зокрема, вона налічувала п'ять поспіль переможних матчів в АПЛ.

Після цього матчу підопічні Еріка Тен Гага залишилися на третьому місці в АПЛ, маючи у своєму активі 39 очок. "Кристал Пелас" із 23 балами йде 12-м.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" 22 січня на виїзді зіграє проти лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка. "Орли" 21 січня приймуть "Ньюкасл".

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