Пропустили тричі за шість хвилин: "Боруссія" Д сенсаційно зазнала першої поразки в сезоні Бундесліги

Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" несподівано завершився поразкою "джмелів" з рахунком 2:3 .

Наприкінці першого тайму Юліан Брандт вивів "чорно-жовтих" уперед. На 77-й хвилині господарі зміцнили свою перевагу зусиллями Рафаеля Геррейро.

Однак далі новачку нинішнього сезону Бундесліги вдалося здійснити камбек. За хвилину до кінця основного часу Лі Б'юкенен скоротив відставання бременців. На 90+3-й хвилині Ніклас Шмідт зрівняв рахунок, а на п'ятій компенсованій хвилині Олівер Берк вирвав для "Вердера" перемогу.

Дортмундці зазнали першої поразки в сезоні і після трьох турів з 6 очками посідають шосту позицію. "Вердер" з 5 балами розташувався на на сьомій сходинці.

У наступному турі Бундесліги "джмелі" 27 серпня на виїзді зіграють з "Гертою". Бременці днем пізніше приймуть "Айнтрахт".

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