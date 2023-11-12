Пропустили вже на 17-й секунді: "Барселона" після фіаско від "Шахтаря" насилу виграла у Примері (відео)

"Барселона" обіграла "Алавес" у домашньому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги – 2:1 .

Гості шокували чинного чемпіона Іспанії голом на самому старті поєдинку. Уже на 17-й секунді зустрічі Саму Омордіон вивів "Алавес" уперед.

Однак після перерви "синьо-гранатові" змогли переламати перебіг матчу. Дубль оформив Роберт Левандовські – на 53-й хвилині польський нападник відзначився після передачі Жуля Кунде, а потім на 78-й хвилині забив свій другий гол, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Барселона" – "Алавес"

Зазначимо, що для каталонців це був перший поєдинок після сенсаційної поразки від донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після цього матчу "Барселона" (30 очок) посідає третє місце у Примері – команда Хаві на два бали відстає від мадридського "Реала" і на чотири – від лідера чемпіонату "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. "Алавес" (12 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Барселона" 25 листопада на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано". Днем раніше "Алавес" прийматиме "Гранаду".

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