Пропустить Чемпіонат Європи: українська біатлоністка здала позитивний тест на коронавірус

Жіноча збірна зазнала втрати ще до початку континентальної першості.

Українська біатлоністка Катерина Бех здала позитивний тест на COVID-19 і не виступить на Чемпіонаті Європи з біатлону в німецькому Арбері.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Наразі спортсменка вже вирушила додому. У зв'язку з хворобою Бех заміни в складі жіночої збірної України не буде, оскільки від самого початку було передбачено місце для запасної спортсменки.

Ще одна біатлоністка увійде до складу "синьо-жовтих" після завершення відбору на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Чемпіонат Європи з біатлону відбудеться від 26-го до 30 січня в німецькому Арбері.

до в німецькому Арбері. До програми змагань континентальної першості включені індивідуальні гонки, спринти, переслідування, змішана естафета та синглмікст.

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