Пропустить поєдинок з одним із лідерів: керманич клубу АПЛ захворів на COVID-19

Пропустить поєдинок з одним із лідерів: керманич клубу АПЛ захворів на COVID-19

Джеррард відправився на самоізоляцію.

Головний тренер "Астон Вілли" Стівен Джеррард склав позитивний тест на COVID-19 та відправився на карантин.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Фахівець пропустить два найближчих матчі "бірмінгемців" в АПЛ - проти "Челсі" (26 грудня) та "Лідса" (28 грудня).

Раніше через спалах коронавірусу в стані Астон Вілли було перенесено матч із "Бернлі".

Зазначимо, що "Астон Вілла" була одним із перших клубів АПЛ, де було зафіксовано перший масовий спалах коронавірусу.

Минулого тижня в АПЛ було зафіксовано рекордні 90 випадків зараження коронавірусом серед гравців та клубного персоналу.

Астон Вілла посідає 10-е місце у турнірній таблиці АПЛ після 17 матчів.

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