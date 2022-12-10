Пропустить решту сезону: зірковий німецький воротар зламав ногу на відпочинку після вильоту з ЧС-2022

Голкіпер мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини та Мануель Ноєр отримав серйозну травму у відпустці після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

36-річний воротар вирушив кататися на лижах, однак все завершилося зовсім не радісно – він зламав стегно та вибув до кінця поточного сезону.

"Що я можу сказати, кінець року явно міг пройти краще... Коли я намагався провітрити голову, катаючись на лижах, зламав нижню частину стегна. Вчорашня операція пройшла успішно. Дякую лікарям.. Бережіть себе", – написав Ноєр в Instagram, додавши фото з лікарняної палати.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Німеччина не змогла подолати груповий етап. Бундестім програла Японії, зіграла внічию з Іспанією та перемогла Коста-Рику. У підсумку німці з 4 очками посіли третє місце в своєму квартеті, пропустивши до плейоф Японію (6 балів) та Іспанію (4 пункти).

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