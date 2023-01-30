Пропустить три місяці: "Динамо" через травму втратило гравця, який щойно повернувся з оренди

Півзахисник "Динамо" Богдан Лєднєв, який в січні 2023 року повернувся до київського клубу з оренди в угорському "Фехерварі", зазнав серйозної травми.

Офіційний сайт "біло-синіх" повідомив, що у 24-річного українця лікарі діагностували перелом гомілки.

Термін відновлення після такої травми та повернення до тренувального процесу складає близько трьох місяців.

У складі киян Лєднєв розпочав підготовку в Туреччині до другої частини сезону. За підсумками зимових зборів тренерський штаб повинен був ухвалити рішення щодо його майбутнього в команді.

Від січня 2022 року Богдан виступав на правах оренди за "Фехервар", взяв участь у 23 поєдинках і зробив чотири асисти. Цього сезону на рахунку українця 13 матчів у складі угорського клубу, 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Лєднєв був покликаний підсилити фланги атаки "Динамо" та замінити лідера киян Віктора Циганкова, який у зимове трансферне вікно перейшов до іспанської "Жирони".

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