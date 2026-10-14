- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
Пропустить Ель Класико: зірку "Реала" дискваліфікували за скандальну витівку
Вінісіус Жуніор отримав чотириматчеву дискваліфікацію у Ла Лізі.
Зірковий вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор отримав чотири матчі дискваліфікації після безглуздого вилучення в домашньому матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала".
Про це повідомляє видання Marca.
26-річний бразилець отримав пряму червону картку за те, що смикнув за волосся півзахисника гостей Натана Саліба.
Після втручання VAR арбітр вилучив Вінісіуса з поля та скасував гол мадридців. Жуніор розлютився через таке рішення й накинувся на суддю з претензіями.
У підсумку Вінісіус отримав чотири матчі дискваліфікації: два за свій фол і два через подальші протести проти рішення арбітра.
Таким чином, вінгер пропустить матчі Ла Ліги проти "Севільї", "Барселони", "Расінга" і "Валенсії". Він зможе повернутися на поле тільки 22 листопада у поєдинку проти "Сельти".
Зазначимо, що Ель Класико, у якому "Барселона" прийматиме "Реал", відбудеться 25 жовтня на стадіоні "Камп Ноу".
Цього сезону Вінісіус провів за "Реал" дев'ять матчів, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.
Наразі "Реал" з 18 очками після восьми турів посідає четверте місце у таблиці Ла Ліги. Підопічні Жозе Моурінью на 6 балів відстають від "Барселони", яка лідирує у чемпіонаті.
Раніше повідомлялося, що екскапітан "Реала" і шестиразовий переможець Ліги чемпіонів знайшов собі новий клуб.