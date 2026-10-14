Пропустить Ель Класико: зірку "Реала" дискваліфікували за скандальну витівку

Вінісіус Жуніор / © Associated Press

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Зірковий вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор отримав чотири матчі дискваліфікації після безглуздого вилучення в домашньому матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала".

Про це повідомляє видання Marca.

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26-річний бразилець отримав пряму червону картку за те, що смикнув за волосся півзахисника гостей Натана Саліба.

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Після втручання VAR арбітр вилучив Вінісіуса з поля та скасував гол мадридців. Жуніор розлютився через таке рішення й накинувся на суддю з претензіями.

У підсумку Вінісіус отримав чотири матчі дискваліфікації: два за свій фол і два через подальші протести проти рішення арбітра.

Таким чином, вінгер пропустить матчі Ла Ліги проти "Севільї", "Барселони", "Расінга" і "Валенсії". Він зможе повернутися на поле тільки 22 листопада у поєдинку проти "Сельти".

Зазначимо, що Ель Класико, у якому "Барселона" прийматиме "Реал", відбудеться 25 жовтня на стадіоні "Камп Ноу".

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Цього сезону Вінісіус провів за "Реал" дев'ять матчів, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

Наразі "Реал" з 18 очками після восьми турів посідає четверте місце у таблиці Ла Ліги. Підопічні Жозе Моурінью на 6 балів відстають від "Барселони", яка лідирує у чемпіонаті.

Раніше повідомлялося, що екскапітан "Реала" і шестиразовий переможець Ліги чемпіонів знайшов собі новий клуб.

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