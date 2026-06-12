Пропустить стартовий матч ЧС-2026: зірку збірної Гани не пустили до Канади

Томас Парті / © Associated Press

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Зірковий півзахисник збірної Гани Томас Парті пропустить матч першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу проти Панами, який відбудеться 18 червня у канадському Торонто.

32-річному футболісту іспанського "Вільярреала" відмовили у в'їзді до Канади через звинувачення у зґвалтуванні, повідомляє The Athletic.

На урядовому сайті Канади зазначено: "якщо ви скоїли злочин або були засуджені за нього, вам можуть відмовити у в'їзді до країни". Парті раніше висунули звинувачення, але він чекає на суд і ще не був засуджений.

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У Великій Британії ексгравця лондонського "Арсенала" звинуватили у п'яти випадках зґвалтування та одному випадку сексуального насильства, але він їх заперечує. Пізніше Томасу висунули нові звинувачення ще за двома епізодами. Перед судом футболіст повинен постати у листопаді 2026 року.

Зазначимо, що ще два матчі на груповому етапі ЧС-2026 — проти Англії та Хорватії — збірна Гани проведе вже у США, а не в Канаді.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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