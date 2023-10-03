Пророкує нокаут: екстренер Джошуа дав сміливий прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Колишній тренер Ентоні Джошуа Роберт Гарсія висловився про поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку американського фахівця, "Циганському королю" завдяки перевазі у габаритах вдасться спочатку виснажити українського боксера, а потім нокаутувати.

"Кілька раундів Усик боксуватиме добре і створить Ф'юрі проблеми. Але я вважаю, що Тайсон просто занадто великий, сильний і важкий. Він використовуватиме це як свою перевагу. Він виснажить Усика, бо Олександр теж втомлюється.

Усик не любить удари по корпусу, тому я думаю, що Ф'юрі його втомить. Тайсон виявиться занадто великим для Усика, виснажить його і достроково переможе", – сказав Гарсія в інтерв'ю ESNEWS.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі.

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