Прощання зі сльозами на очах: легендарний тенісист Федерер провів останній матч у кар'єрі (відео)

Видатний швейцарський тенісист Роджер Федерер офіційно завершив спортивну кар'єру. Експерша ракетка світу востаннє вийшов на корт у матчі Кубка Лейвера.
У своєму останньому поєдинку 41-річний швейцарець, який у середині вересня оголосив про завершення кар'єри, в парі з іспанцем Рафаелем Надалем протистояв американському дуету Джекса Сока й Френсіса Тіафо.
Напружений матч завершився поразкою легенд тенісу з рахунком 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.
Після поєдинку організатори турніру та уболівальники гучними оплесками провели Федерера на спортивну пенсію, а сам Роджер не стримав сліз.
An emotional final farewell.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/lSZb9KfvbN— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022
The one, the only @rogerfederer. #LaverCup pic.twitter.com/DIudykDUNn— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022
Федерер - один з найкращих і найбільш титулованих гравців в історії тенісу. На його рахунку 20 титулів на турнірах Великого шолома. Він п'ять разів вигравав US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) та рекордні вісім разів Вімблдон (2003-2007, 2017).
Загалом на рахунку Федерера 103 титули і за цим показником він посідає другу сходинку в історії тенісу, поступаючись лише американцю Джиммі Коннорсу, у якого 109 титулів. Крім того, Федерер - переможець Кубка Девіса (2014) у складі збірної Швейцарії та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парному розряді.
Роджер був першою ракеткою світу протягом 310 тижнів, зокрема 237 тижнів поспіль, що досі залишається непобитим рекордом.
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