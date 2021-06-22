"Прощавай, немита Росія": реакція соцмереж на ганебний виступ команди із РФ на Євро-2020

Вболівальники відреагували на провал підопічних Черчесова на Чемпіонаті Європи.
Збірна Росії ганебно програла (1:4) національній команді Данії в матчі 3-го туру групи В Євро-2020 і фінішувала останньою у своєму квартеті.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на провал підопічних Станіслава Черчесова.
Черчесов біситься кожен раз, коли збірна Росії пропускає гол в свої ворота і нічого не змінюється # РоссіяДанія pic.twitter.com/STlAvcKhMA— точеньк (@tochennk) June 21, 2021
Черчесов в вигляді тієї самої черепахи яких люблять гвалтувати данці # РоссіяДанія pic.twitter.com/LHDXMGhuc6— Дмитро Дубник (@DubnikDM) June 21, 2021
Список недружніх країн стрімко збільшується # РоссіяДанія— (@za_chto_nakhuy) June 21, 2021
Данія могла б і Еріксена на ношах винести під кінець — він би через себе забив під Зобнина # РоссіяДанія# ЕВРО2020 # EURO2020— 089svs (@ 089svs) June 21, 2021
Бельгія забиває фінам. Рашенс, Чули, можете обсіратісь далі— Голобородько (@holoborod_ko) June 21, 2021
Думав українці Грають хєрово ... Подивився Данія-Росія.Та не так Вже й хєрово)))— Єжи Стінгер (@ z7z7z73) June 21, 2021