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"Прощавай, немита Росія": реакція соцмереж на ганебний виступ команди із РФ на Євро-2020

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"Прощавай, немита Росія": реакція соцмереж на ганебний виступ команди із РФ на Євро-2020

Associated Press

Вболівальники відреагували на провал підопічних Черчесова на Чемпіонаті Європи.

Збірна Росії ганебно програла (1:4) національній команді Данії в матчі 3-го туру групи В Євро-2020 і фінішувала останньою у своєму квартеті.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на провал підопічних Станіслава Черчесова.