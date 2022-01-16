Прощавай Великий шолом: Джокович програв апеляцію щодо скасованої візи та буде депортований з Австралії

Найкращий тенісист планети не зможе зіграти на Australian Open-2022.

Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію першої ракетки світу Новака Джоковича на рішення міністра імміграції країни Алекса Хоука про анулювання австралійської візи сербського тенісиста.

Справу розглядала судова колегія із трьох осіб. Вона підтримала рішення про скасування візи Джоковича з міркувань суспільного інтересу, передає Sky Sports. Детальніше причини одноголосного вердикту суду будуть оприлюднені найближчими днями.

Тепер Джокович буде депортований з Австралії із забороною на в'їзд терміном на три роки. Новаку буде дозволено повернутися лише за "переконливих обставин, які торкаються національних інтересів".

Сербський тенісист уже зробив заяву після того, як його апеляцію на анулювання австралійської візи було відхилено.

"Зараз я візьму перерву, щоб відпочити і відновитися, а подальші коментарі даватиму потім. Я надзвичайно розчарований рішенням, яке означає, що я не зможу залишитись в Австралії та взяти участь у Australian Open. Але я поважаю це рішення і співпрацюватиму з владою щодо мого від'їзду з Австралії", - висловився Джокович.

Скандал із Джоковичем в Австралії: що трапилося

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни.

Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Сербському тенісисту анулювали візу до Австралії та тримали в імміграційному ізоляторі. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте він виграв суд і готувався зіграти на Australian Open-2022, проте його австралійську візу анулювали повторно.

Повідомлялося, що серба запідозрили в підробці тесту на коронавірус. За даними німецького журналу Der Spiegel, Джокович здав позитивний тест на коронавірус 16 грудня, але його результати внесли до сербської бази із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

Цікаво, що позитивний тест Новака зареєстрований у системі під номером 7371999, а негативний - 7320919. Ідентифікаційні номери присвоюються послідовно. Звідси виходить, що тест, який нібито було зданий раніше, було введено в електронну систему пізніше.

Водночас Джокович одразу після 16 грудня, коли мав перебувати на самоізоляції, брав участь у різних активностях. На цей факт раніше вже звертали увагу ЗМІ. Все це ставить під сумнів, що серб справді здав позитивний тест 16 грудня.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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