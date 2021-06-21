Прощай Євро-2020? Збірна України у вирішальному матчі у групі без шансів програла Австрії

"Синьо-жовті" провели не найкращу свою гру.

Збірна України поступилася національній команді Австрії в матчі третього туру групи C Євро-2020, тим самим ускладнивши собі боротьбу за вихід до 1/8 фіналу турніру. Зустріч на стадіоні "Національний" у Бухаресті завершилася з рахунком 0:1.

"Синьо-жовті" провели невиразний перший тайм - австрійці несподівано легко захопили ініціативу і регулярно турбували Георгія Бущана.

На 21-й хвилині цей тиск втілився в гол. Ілля Забарний не догледів за Крістофом Баумгартнером, який ногою замкнув навіс з кутового.

Associated Press

Збірна України за перші 45 хвилин створили лише один момент, який міг би завершитися голом. Даніель Бахманн відбив непростий удар Миколи Шапаренка, а Андрію Ярмоленку не вистачило зовсім трохи, щоб зіграти на добиванні.

Перед самою перервою Марко Арнаутович зобов'язаний був робити рахунок 0:2, але він не влучив як слід у м'яч, опинившись перед воротами Бущана після передачі з правого флангу.

У другому таймі гра дещо вирівнялася, проте цього виявилося недостатньо, щоб українці змогли на регулярній основі турбувати воротаря суперників.

Associated Press

На 62-й хвилині австрійці ледь самі не привезли собі гол, але Бахманн зреагував на зрізання свого партнера, який головою після навісу зі штрафного спрямував м'яч у власні ворота.

У час, що залишився, "синьо-жовті" так і не змогли серйозно навантажити оборону суперників. Австрійці заслужено виграли і йдуть далі.

Тепер збірній України потрібно буде чекати, чим завершиться боротьба за вихід до плейоф в інших групах. "Синьо-жовтим", щоб продовжити боротьбу на турнірі, потрібно потрапити до четвірки найкращих команд з шести, які посядуть в своїх квартетах треті місця.

Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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