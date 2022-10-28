"Прощений" Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" перемогти колишню команду Вернидуба в Лізі Європи

У четвер, 27 жовтня, відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" та "Шерифом".

"Манчестер Юнайтед" здолав "Шериф" у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 .

Рахунок матчу відкрив наприкінці першого тайму Діогу Далот. У другій половині зустрічі Маркус Решфорд подвоїв перевагу "манкуніанців", а Кріштіану Роналду за 9 хвилин до кінця матчу поставив впевнену крапку у поєдинку.

Зазначимо, що Роналду був відсторонений за свій скандальний вчинок під час матчу з "Тоттенгемом" у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), однак згодом португалець прибув на базу клубу, поговорив з тренером та отримав дозвіл повернутися до першої команди МЮ.

У іншому матчі групи E "Реал" Сосьєдад на виїзді переміг "Омонію" (0:2).

У складі іспанської команди відзначилися Роберт Наварро та Браїс Мендес.

Після 5-ти турів "Манчестер Юнайтед" з 12 очками перебуває на другому місці турнірної таблиці. Лідирує у групі "Реал" Сосьєдад з 15 балами. "Шериф" набрав лише три бали (3). "Омонія" з нулем на дні.

Матчі 6-го туру відбудуться 3 листопада: "Реал" Сосьєдад – "Манчестер Юнайтед", "Шериф" – "Омонія".

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