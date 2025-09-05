Прощання зі сльозами: Мессі оформив дубль в останньому домашньому матчі за збірну Аргентини

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард Ліонель Мессі провів останній у своїй кар'єрі домашній матч за збірну Аргентини.

У ніч проти 5 вересня "альбіселесте" на стадіоні у Буенос-Айресі приймали Венесуелу. Гра завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0 .

Мессі оформив дубль у цьому поєдинку, відігравши від стартового до фінального свистка. На 39-й хвилині Лео відкрив рахунок після передачі Хуліана Альвареса.

На 76-й хвилині перевагу аргентинців зміцнив Лаутаро Мартінес, а остаточний рахунок на 80-й хвилині встановив Мессі, якому асистував Тьяго Альмада.

Турнірного значення для аргентинців цей матч не мав – підопічні Ліонеля Скалоні раніше достроково вийшли на ЧС-2026.

Після матчу 38-річний капітан збірної Аргентини попрощався з місцевою публікою, виступивши з емоційною промовою. Сліз не стримував ні сам Мессі, ні уболівальники на трибунах.

Водночас Ліонель ще не вирішив остаточно, чи братиме участь у складі збірної Аргентини у фінальному турнірі ЧС-2026.

"Як я вже говорив раніше, через мій вік логічно, що, мабуть, не зіграю на ще одному чемпіонаті світу. Але ми вже зовсім близько, і це мотивує. Йду день за днем.

Коли почуваюся добре – отримую задоволення, а коли ні – не хочу виходити на поле. Тому побачимо. Рішення я ще не ухвалив", – наводить слова Мессі ESPN.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.