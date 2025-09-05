ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Прощання зі сльозами: Мессі оформив дубль в останньому домашньому матчі за збірну Аргентини

Водночас Лео ще не вирішив, чи зіграє у фінальному турнірі ЧС-2026.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард Ліонель Мессі провів останній у своїй кар'єрі домашній матч за збірну Аргентини.

У ніч проти 5 вересня "альбіселесте" на стадіоні у Буенос-Айресі приймали Венесуелу. Гра завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0.

Мессі оформив дубль у цьому поєдинку, відігравши від стартового до фінального свистка. На 39-й хвилині Лео відкрив рахунок після передачі Хуліана Альвареса.

На 76-й хвилині перевагу аргентинців зміцнив Лаутаро Мартінес, а остаточний рахунок на 80-й хвилині встановив Мессі, якому асистував Тьяго Альмада.

Турнірного значення для аргентинців цей матч не мав – підопічні Ліонеля Скалоні раніше достроково вийшли на ЧС-2026.

Після матчу 38-річний капітан збірної Аргентини попрощався з місцевою публікою, виступивши з емоційною промовою. Сліз не стримував ні сам Мессі, ні уболівальники на трибунах.

Водночас Ліонель ще не вирішив остаточно, чи братиме участь у складі збірної Аргентини у фінальному турнірі ЧС-2026.

"Як я вже говорив раніше, через мій вік логічно, що, мабуть, не зіграю на ще одному чемпіонаті світу. Але ми вже зовсім близько, і це мотивує. Йду день за днем.

Коли почуваюся добре – отримую задоволення, а коли ні – не хочу виходити на поле. Тому побачимо. Рішення я ще не ухвалив", – наводить слова Мессі ESPN.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie