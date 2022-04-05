"Прошу молитися за них": один з найкращих боксерів світу записав відео на підтримку українців

"Прошу молитися за них": один з найкращих боксерів світу записав відео на підтримку українців

Теренс Кроуфорд не залишився осторонь війни українського народу проти російських загарбників.

Чемпіон світу у напівсередній вазі за версією WBC Теренс Кроуфорд підтримав українців у війні проти російських окупантів.

34-річний непереможний американський боксер записав відеозвернення, яке опублікував Instagram-акаунт WBC Ukraine.

"Я записую це відео, щоб відправити любов та підтримку моїм українським друзям. Зараз там настав поганий час. Я прошу кожного з вас, хлопці, молитися за них, відправити вашу любов та підтримку.

У мене в Україні є кілька друзів. Серед них - Микола, президент WBC Ukraine. Я знаю деяких бійців: Кличка, Ломаченка, Усика, Віктора Постола, з яким я ділив ринг. Вони борються за свою країну, і їм потрібна ваша підтримка, хлопці. Підтримайте їх. Молімося за мир. Я сподіваюся, що одного разу все стане там нормально", - сказав Кроуфорд.

Коуфорд, завоювавши титул WBO в 2018 році, уже п'ять разів успішно захищав свій пояс. Він залишається непереможним на професійному рингу: на його рахунку 38 виграних боїв (29 - нокаутом) і жодної поразки.

В останньому поєдинку Кроуфорд у листопаді минулого року технічним нокаутом у 10-му раунді переміг свого співвітчизника Шона Портера.

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