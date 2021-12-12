Просив зупинити поєдинок: Ломаченко відмовився добивати Коммі після нокдауну (відео)

Після бою Василь зізнався, що йому стало шкода суперника.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

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Український боксер повністю домінував в ринзі, а в сьомому раунді відправив африканця до нокдауну. Тоді здалося, що все швидко завершиться для Коммі нокаутом, однак Ломаченко не став добивати опонента.

Після завершення бою 33-річний українець пояснив мотиви свого вчинку.

"Я бачив його стан і мені було шкода його, тому я роздумував, що робити далі. Я сумнівався, чи його потрібно добивати", - сказав Ломаченко.

На камеру потрапив момент, коли Василь апелював до кута ганського боксера із закликом зупинити бій. Проте команда африканця не викинула білий рушник. Після бою тренер Коммі заявив, що його підопічний справжній воїн, тому він і не став зупиняти поєдинок.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченка запідозрили в зраді. Василь у ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України.

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