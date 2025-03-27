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УПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Боротьбу за чемпіонство ведуть "Динамо", "Олександрія" та "Шахтар".
28-30 березня відбудуться матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п’ятницю: "Інгулець" зустрінеться з "Вересом", а "Полісся" завітає у гості до ЛНЗ.
У суботу "Олександрія" позмагається з "Лівим Берегом", "Шахтар" зіграє проти "Оболоні", а "Динамо" зійдеться з "Рухом".
Завершиться тур у неділю: "Кривбас" поміряється силами з "Ворсклою", "Карпати" приймуть "Чорноморець", а "Зоря" побореться з "Колосом".
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За підсумками 21-го туру таблицю УПЛ одноосібно очолює "Динамо" (51 очко). На другому місці йде "Олександрія" (47 балів). Третю позицію посідає "Шахтар" (41 пункт), який має матч у запасі.
Розклад і результати матчів 22-го туру УПЛ
П’ятниця, 28 березня
13:00 "Інгулець" – "Верес"
15:30 ЛНЗ – "Полісся"
Субота, 29 березня
13:00 "Лівий Берег" – "Олександрія"
15:30 "Оболонь" – "Шахтар"
18:00 "Рух" – "Динамо"
Неділя, 30 березня
13:00 "Ворскла" – "Кривбас"
15:30 "Карпати" – "Чорноморець"
18:00 "Зоря" – "Колос"