"Просто фантастика": французький гірськолижник встановив рекорд зимових Олімпіад

Жоан Кларе став найстаршим призером зимових Ігор в історії гірськолижного спорту.

Французький гірськолижник Жоан Кларе здобув "срібло" на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні та тим самим встановив рекорд.

Він став найстаршим призером Олімпіад в історії гірськолижного спорту. 8 січня 2022 року французькому спортсмену виповнився 41 рік.

Зазначимо, що Кларе піднявся на п'єдестал пошани Пекіна-2022, попри всі прогнози фахівців. Француз підходив до Олімпіади в столиці Китаю, маючи лише одну медаль у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу: у 2019 році Жоан здобув "срібло" планетарної першості в супергіганті.

Після історичного тріумфу французький гірськолижник не стримував бурхливих емоцій.

"Мені просто треба заспокоїтися і подумати, що саме мені вдалося зробити. Це неймовірно. Знаю, що це чудовий рекорд для мене. Знав, що добре пройшов дистанцію, але на швидкісному спуску ти не знаєш, швидко пройшов чи ні. Срібна медаль тут - це просто фантастика", - сказав Кларе.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн стала найстаршою учасницею в історії зимових Ігор, а її колега з Нідерландів Ірен Вюст завоювала шосте олімпійське "золото" в кар'єрі, встановивши неймовірний рекорд.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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