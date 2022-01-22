"Просто хотів її побачити": футболіст із команди Бекхема голими руками схопив змію на тренуванні (відео)

Брек Ші здивував партнерів по команді.
Під час тренування команди MLS "Інтер" Маямі відбувся невеликий курйоз, коли у гості до футболістів заповзла змія
31-річний півзахисник команди Брек Ші спритно схопив змію голими руками і неквапливо відніс її до огорожі. Потім Ши кинув непрохану гостю у сміттєвий бак, щоб співробітник бази відніс її до безпечного місця.
No way Brek Shea just caught David Ochoa pic.twitter.com/QxXF6nLID6— JD ⭐️⭐️ (@ssfcJD) January 20, 2022
"Я виріс серед домашніх змій, ящірок та інших вихованців. Мені це подобається.
Більшість людей їх бояться, але вони досить милі. Усі казали: "Обережно, там змія!" Але я просто хотів її побачити", - сказав Брек Ші.
- Cпіввласником "Інтер" Майамі є колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем.
- Минулого сезону команда посіла лише 11-те місце у Східній конференції.
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