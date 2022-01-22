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"Просто хотів її побачити": футболіст із команди Бекхема голими руками схопив змію на тренуванні (відео)

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"Просто хотів її побачити": футболіст із команди Бекхема голими руками схопив змію на тренуванні (відео)

Associated Press

Брек Ші здивував партнерів по команді.

Під час тренування команди MLS "Інтер" Маямі відбувся невеликий курйоз, коли у гості до футболістів заповзла змія

31-річний півзахисник команди Брек Ші спритно схопив змію голими руками і неквапливо відніс її до огорожі. Потім Ши кинув непрохану гостю у сміттєвий бак, щоб співробітник бази відніс її до безпечного місця.

"Я виріс серед домашніх змій, ящірок та інших вихованців. Мені це подобається.

Більшість людей їх бояться, але вони досить милі. Усі казали: "Обережно, там змія!" Але я просто хотів її побачити", - сказав Брек Ші.

  • Cпіввласником "Інтер" Майамі є колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем.
  • Минулого сезону команда посіла лише 11-те місце у Східній конференції.

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