"Просто хотів її побачити": футболіст із команди Бекхема голими руками схопив змію на тренуванні (відео)

"Просто хотів її побачити": футболіст із команди Бекхема голими руками схопив змію на тренуванні (відео)

Брек Ші здивував партнерів по команді.

Під час тренування команди MLS "Інтер" Маямі відбувся невеликий курйоз, коли у гості до футболістів заповзла змія

31-річний півзахисник команди Брек Ші спритно схопив змію голими руками і неквапливо відніс її до огорожі. Потім Ши кинув непрохану гостю у сміттєвий бак, щоб співробітник бази відніс її до безпечного місця.

No way Brek Shea just caught David Ochoa pic.twitter.com/QxXF6nLID6 — JD ⭐️⭐️ (@ssfcJD) January 20, 2022

"Я виріс серед домашніх змій, ящірок та інших вихованців. Мені це подобається.

Більшість людей їх бояться, але вони досить милі. Усі казали: "Обережно, там змія!" Але я просто хотів її побачити", - сказав Брек Ші.

Cпіввласником "Інтер" Майамі є колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем.

Минулого сезону команда посіла лише 11-те місце у Східній конференції.

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