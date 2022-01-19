"Просто кошмарять": Усик згадав свою останню поїздку до анексованого Криму

Спортсмен востаннє відвідував малу батьківщину два роки тому.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розповів про поїздки до анексованого Криму, звідки він родом.

Український боксер останній раз відвідував Крим два роки тому, до початку пандемії коронавірусу.

За його словами, під час перетину адмінкордону вже на території півострова довелося зіткнутися з неприємною поведінкою російських прикордонників.

"Складно з "кордонами"... Жахають, от просто кошмарять. "Куди ви їдете? Навіщо ви їдете? А скільки ви там будете? Це кримський "кордон". На нашому українському кордоні все чудово. Жодних проблем - "коли, куди, коли назад?". А ось на кримській буває і черга велика, дуже велика, і знаєш — просто (хочуть) подуріти, покошмарити… вони знають мене", — розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.

У боксера у Сімферополі залишилися теща, тесть, сестра та племінниця, а також багато друзів. Він зі своєю родиною переїхав до Києва.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також:

"У будь-який час, у будь-якому місці": Усик готується до реваншу з Джошуа у засніжених Карпатах (відео)

Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

"Він знає, що йому потрібно для перемоги": британський боксер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа