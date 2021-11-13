Просто космос: найдорожчий футболіст світу забив шикарний гол п'ятою на тренуванні (відео)

Просто космос: найдорожчий футболіст світу забив шикарний гол п'ятою на тренуванні (відео)

Кіліан Мбаппе продемонстрував свою неймовірну техніку.

Форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе відзначився фантастичним голом на тренуванні збірної Франції перед матчем 9-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти Казахстану.

Після навісу з флангу від партнера 22-річний нападник розвернувся на 180 градусів та, перебуваючи спиною до воріт, в один дотик завдав удару п'ятою - м'яч влучив у самісіньку "дев'ятку".

Відео феноменального голу Мбаппе пресслужба "триколірних" виклала на свою сторінку в Twitter.

Воно й не дивно, що Кіліан здатен на такі шедеври. Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за даними порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.

Після шести зіграних матчів Франція (12 балів) лідирує в групі D, де також виступає Україна. Перемога в наступному матчі над Казахстаном забезпечить команді Дідьє Дешама перше місце та пряму путівку на мундіаль в Катарі.

Зустріч Франція - Казахстан відбудеться сьогодні, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі. Початок - о 21:45 за київським часом.

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