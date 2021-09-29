"Просто накипіло вже": зіркова каратистка Терлюга написала емоційний пост, відмовившись від усіх інтерв'ю

"Просто накипіло вже": зіркова каратистка Терлюга написала емоційний пост, відмовившись від усіх інтерв'ю

Спортсменка залишилася незадоволена діями ЗМІ.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга написала емоційне повідомлення, в якому заявила, що не буде найближчим часом спілкуватися із пресою.

"Просто накипіло вже. Найближчим часом від мене більше ніяких інтерв'ю. Перекручують інформацію постійно. По-перше, розписалися ми 22-го, одружилися 26-го. Розписалися і одружилися в Одесі.

По-друге, подарунками та преміями після Олімпіади я задоволена і вдячна за все. За будинок і квартиру розповіла прикол, що так сталося, але я не сказала нічого поганого.

І таких моментів, коли мені надсилають і перекручені слова, і стрьомні заголовки, дуже багато. Шановні журналісти, не всі ви виявилися адекватними, тому доводиться ще раз пояснюватися після різних статей.

Я - у відпустку, без коментарів найближчим часом", - написала Анжеліка у сторіс Instagram.

instagram.com/anzhelika_terliuga

У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга сказала, що їй не подобається район, в якому їй подарували квартиру за олімпійську медаль у Токіо.

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