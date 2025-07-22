ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
3 хв

"Просто розсипалися": боксер, якого перемагав Усик, розкритикував Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа

Марко Хук пригадав свій поєдинок проти українського чемпіона.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марко Хук

Марко Хук / © Associated Press

Німецький боксер Марко Хук після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі розкритикував Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа за їхні виступи в поєдинках з українцем.

Хук також пригадав свій поєдинок проти Усика. Він заявив, що чинив Олександру більше спротиву, ніж багато хто із суперників українського чемпіона після їхнього бою.

Усик провів бій з Хуком 2017 року в чвертьфіналі WBSS. Українець переміг технічним нокаутом у десятому раунді. 

"За три тижні до цього бою я був тяжко хворий. Все задокументовано... Лихоманка, сильна застуда, антибіотики, і все одно я вийшов на ринг. Не кожен зробив би це. Але я – не "кожен"...

Незважаючи на ці умови, я боровся проти Усика, який був у чудовій формі, і дав йому відсіч. Я чинив більше спротиву, ніж багато хто з його наступних суперників. Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа – всі вони проти Усика просто розсипалися, як першоцвіт. Даніель Дюбуа... те, що він зробив, було схоже на відмову працювати.

Я був змучений, але все одно був одним з небагатьох, хто справді чинив йому опір. Це факт. Ось у чому різниця, коли на рингу стоїть справжній боєць із серцем", – написав Хук на своїй сторінці у Facebook.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

У Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

  • Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

  • На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Дюбуа також прокоментував поразку від Усика в реванші. На невдачу свого підопічного вже відреагували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора .

Нагадаємо, Усик розповів про удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie