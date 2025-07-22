"Просто розсипалися": боксер, якого перемагав Усик, розкритикував Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа

Марко Хук / © Associated Press

Реклама

Німецький боксер Марко Хук після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі розкритикував Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа за їхні виступи в поєдинках з українцем.

Хук також пригадав свій поєдинок проти Усика. Він заявив, що чинив Олександру більше спротиву, ніж багато хто із суперників українського чемпіона після їхнього бою.

Усик провів бій з Хуком 2017 року в чвертьфіналі WBSS. Українець переміг технічним нокаутом у десятому раунді.

Реклама

"За три тижні до цього бою я був тяжко хворий. Все задокументовано... Лихоманка, сильна застуда, антибіотики, і все одно я вийшов на ринг. Не кожен зробив би це. Але я – не "кожен"...

Незважаючи на ці умови, я боровся проти Усика, який був у чудовій формі, і дав йому відсіч. Я чинив більше спротиву, ніж багато хто з його наступних суперників. Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа – всі вони проти Усика просто розсипалися, як першоцвіт. Даніель Дюбуа... те, що він зробив, було схоже на відмову працювати.

Я був змучений, але все одно був одним з небагатьох, хто справді чинив йому опір. Це факт. Ось у чому різниця, коли на рингу стоїть справжній боєць із серцем", – написав Хук на своїй сторінці у Facebook.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Реклама

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

У Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

Реклама

Дюбуа також прокоментував поразку від Усика в реванші. На невдачу свого підопічного вже відреагували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора .

Реклама

Нагадаємо, Усик розповів про удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.