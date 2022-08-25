"Просто шокує": пані посол України в США дала оцінку скандальному інциденту з українським прапором на тенісному турнірі у Цинциннаті

Зазначимо, що вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Цікаво, що організатори послалися на те, що розмір прапора перевищував максимально допустимі габарити.

"Я вражена тим, що когось насильно зняли зі спортивного заходу через прапор. Те, що це був прапор України, а заявником був російський гравець, подвійно жахливо. Те, що це сталося у США, просто шокує". - сказала Маркарова.

До вашої уваги відео з цим інцидентом.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Користувачка Facebook Назлі Мамедова, яка, ймовірно, була очевидицею подій, стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.

Зазначимо. що цей інцидент прокоментувала й українська тенісистка - Леся Цуренко.

"Також після інциденту з прапором у Цинциннаті ми зв'язалися з посольством України в США. У нас була розмова по Zoom, і це вже вийшло на рівень державної позиції, що не можна брати участь у такому івенті одночасно і українцям, представникам країн-агресорів. Що це неправильно", - сказала Цуренко.

Раніше ситуацію в Цинциннаті прокоментував й екстенісист Олександр Долгополов.