Просто вибух мозку: арбітр матчу Кубка Африки люто "начудив" і спричинив скандал

Джанні Сіказве несподіваним чином додав барв африканському футболу.

Замбійський рефері Джанні Сіказве став головною дійовою особою матчу першого туру групового етапу Кубка африканських націй між Тунісом та Малі (0:1).

Спочатку 42-річний арбітр, якому в кар'єрі довелося судити навіть ігри Чемпіонату світу, вирішив закінчити поєдинок на 86-й хвилині та дав фінальний свисток. Після протестів тунісців Сіказве відновив гру та остаточно сигналізував про завершення зустрічі на позначці 89 хвилин 45 секунд.

Причому в другому таймі команди зробили 9 замін, а суддя тричі ходив дивитися відеоповтори (VAR), призначив два пенальті та вилучив футболіста збірної Малі. Після фінального свистка гравці та тренерський штаб Тунісу обурилися діями Сіказве та накинулися на нього та його помічників - рятувати суддів довелося охоронцям.

На цьому історія не закінчилася. Через 20 хвилин після кінця гри представники Конфедерації африканського футболу перервали пресконференцію головного тренера команди Малі Мохамеда Магассуби та оголосили про те, що матч буде відновлено з метою дограти три хвилини.

Зустріч повинна була відновитися через 40 хвилин після свистка, проте футболісти Тунісу, на відміну від суперників, на поле не вийшли. Судді та команда Малі почекали необхідний час, і фінальний свисток було дано втретє.

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