Просто з центра поля: футболіст "Атлетіко" забив феноменальний гол у Чемпіонаті Іспанії (відео)

Просто з центра поля: футболіст "Атлетіко" забив феноменальний гол у Чемпіонаті Іспанії (відео)

Аргентинець Анхель Корреа став автором дивовижного забитого м'яча.

Півзахисник мадридського "Атлетіко" Анхель Корреа відзначився неймовірним голом у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала".

На 10-й хвилині зустрічі аргентинський вінгер відкрив рахунок блискучим ударом із центра поля. Корреа перехопив м'яч у центральному колі та моментально завдав удару. М'яч залетів за комірець голкіперу "Жовтої субмарини" Херонімо Рульї, який який далеко вийшов з воріт.

Відео гола Корреа

Додамо, що в нинішньому сезоні Анхель зіграв у 20 матчах Ла Ліги, забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.

Шедевру Корреа "матрацникам" не вистачило для перемоги в цьому матчі. "Вільярреал" відповів своїми двома голами, але підопічні Дієго Сімеоне все ж врятували нічию зусиллями Жоффрея Кондогбія - 2:2 .

Огляд матчу Вільярреал - Атлетіко

Після 20 зіграних матчів "Атлетіко" (33 бали) посідає четверте місце в таблиці Примери, "Вільярреал " із 29 очками розташувався на восьмій сходинці.

У наступних поєдинках Ла Ліги "матрацники" 22 січня приймуть "Валенсію", а "Жовта субмарина" 16 січня на виїзді поміряється силами з "Ельче". Найближчий матч підопічні Сімеоне проведуть 13 січня проти "Атлетика" з Більбао в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії.

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