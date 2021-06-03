"Просто заробіток "бабла": екстренер Кличка заявив, що Усик зливає бій проти Джошуа

Переговори щодо титульного поєдинку тривають.

Сергій Городничев, колишній тренер легенди світового боксу Володимира Кличка, поділився думкою щодо потенційного бою українця Олександра Усика проти чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

"Усик перебуває у стані стабільності. Як боксер він - красень, питань немає взагалі. Там все: техніка, тактика. Є моменти, як і у кожного.

Пацан чекає, йому треба чекати. Зараз він нецікавий Джошуа, вони просто розгойдують. Едді Гірн - це артист. Якби цей бій був, то він би вже відбувся. Один день чекають, дамо 48 годин - це казки царя Салтана. Там всім рулить поки Ф'юрі, і чекаємо, як вони там розрулять.

Усик може перемогти Джошуа, але у Ентоні більше шансів. Йому треба просто побоксувати. Я говорив, що з Хрговичем був би ідеальний момент йому побоксувати, пройти дистанцію.

Можна побитися з Паркером, з тим же Джойсом. А ось стрибати. Вони ж хочуть грошей заробити. Знаєте, є таке поняття - "злити бій". Ось він злив бій.

Розумієте, про що я хочу сказати? Ось Чісора злив Усіку бій за гроші - він більше отримав, ніж Олександр. Люди зливають бої за гроші. Він знає, що у нього не виграє, але заробить "бабло".

Зараз Усик зливає бій, йому на даний момент у Джошуа не виграти. Просто заробіток "бабла", а йому вже там по барабану, що говорять, тому що у нього крайня можливість заробити "бабок", - сказав Городничев.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Городничев "розніс" Ломаченка і Усика.

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