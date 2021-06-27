"Просто здувся "патріот": Ломаченко потрапив під шквал критики фанатів через появу в ринзі без українського прапора

"Просто здувся "патріот": Ломаченко потрапив під шквал критики фанатів через появу в ринзі без українського прапора

Вболівальники знайшли, за що дорікнути ексчемпіону світу.

Український боксер Василь Ломаченко після ефектної перемоги над японцем Масайоші Накатані потрапив під критику фанатів за те, що святкував свій успіх в ринзі без національного прапора.

Так, почесний президент футбольного клубу "Нива" (Вінниця) Василь Вовк написав у Facebook: "Накатани важко покинув ринг, а Василю підняли руку як переможцю на самоті... у тому числі без прапора України, жожного символу нашої держави!

Не було його також під час пресконференції одразу ж після бою. Що це? Можливо, такі вимоги організаторів? Хоча в андеркарді цього бою ми бачили прапори Казахстану".

У коментарі до посту багато фанатів розкритикували боксера за такі дії. Ось що писали вони про Василя:

"Від якої країни він виступав?"

"Значить, Ломаченко - не український спортсмен. Манкурт"

"Просто здувся "патріот"

"З Ломаченком і Усиком все ясно. Їхній прапор - червоний із серпом і молотом"

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