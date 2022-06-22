Просяться піти за кораблем: CAS розгляне апеляцію щодо усунення команд РФ від міжнародних турнірів

Просяться піти за кораблем: CAS розгляне апеляцію щодо усунення команд РФ від міжнародних турнірів

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) розгляне апеляції стосовно санкцій, які були запроваджені проти російських клубів і збірних через війну в Україні.

Після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території всі клуби та збірні країни-агресорки були виключені з міжнародних змагань.

Однак РФ вирішила оскаржити справедливе рішення. Як повідомляє ESPN, 5 липня суд розгляне апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) на спільне рішення ФІФА та УЄФА про дискваліфікацію російських клубів і збірних.

На другому слуханні, 11 липня, буде розглянуто апеляцію чотирьох російських клубів - "Зеніта", московського "Динамо", "Сочі" та ЦСКА - на виключення всіх російських клубів з турнірів під егідою УЄФА.

Команди країни-агресорки можуть попросити про прискорений розгляд справи, адже кваліфікація Ліги чемпіонів вже стартувала, а Ліги Європи і Ліги конференцій розпочнеться вже незабаром.

Раніше повідомлялося, що російські баскетбольні клуби викинули з найпрестижнішого європейського турніру.

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