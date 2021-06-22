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Протеже Де Дзербі: "Шахтар" підписав колишнього футболіста "Барселони"

Протеже Де Дзербі: "Шахтар" підписав колишнього футболіста "Барселони"

ФК Шахтар

Бразильський захисник Марлон перейшов із "Сассуоло" у донецький клуб.

Донецький "Шахтар" на офіційному сайті оголосив про трансфер захисника "Сассуоло" Марлона.

Контракт 26-річного бразильця з "гірниками" розрахований на 5 років.

Раніше повідомлялося, що перехід Марлона був особистим проханням нового головного тренера донецького клубу Роберто Де Дзербі, який раніше підписав з "гірниками" контракт на два роки. До цього Марлон виступав у "Сассуоло" під керівництвом Де Дзербі.

Це вже третій літній трансфер донецького клубу. Раніше "гірники" за 18 мільйонів євро купили півзахисника "Бенфіки" Педріньо, а також підписали форварда амстердамського "Аякса" Лассіну Траоре

  • Марлон є вихованцем "Флуміненсе". Також він виступав за іспанську "Барселону", за яку зіграв 3 матчі, і французьку "Ніццу".
  • Ринкова трансферна вартість бразильського захисника становить 6,5 мільйона євро.