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Проти непереможного суперника: названа точна дата наступного бою Ломаченка

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19к
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Проти непереможного суперника: названа точна дата наступного бою Ломаченка

Фото: Top Rank

Стало відомо, коли колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок і хто буде його опонентом.

34-річний українець повернеться на ринг у поєдинку американця Джамейна Ортіса.

Як повідомляє портал lomus official, цей бій відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Раніше була інформація, що двобій Ломаченка та Ортіса повинен стати головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank.

Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону, де перебував від початку війни з російськими окупантами, та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.

  • На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
  • В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
  • Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

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