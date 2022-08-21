Проти непереможного суперника: названа точна дата наступного бою Ломаченка

Стало відомо, коли колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок і хто буде його опонентом.

34-річний українець повернеться на ринг у поєдинку американця Джамейна Ортіса.

Як повідомляє портал lomus official, цей бій відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Раніше була інформація, що двобій Ломаченка та Ортіса повинен стати головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank.

Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону, де перебував від початку війни з російськими окупантами, та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

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