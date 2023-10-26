Проти України не зіграє: зірка збірної Італії отримав "бан" за ставки на футбольні матчі

Сандро Тоналі дискваліфікували на 10 місяців.
Півзахисник "Ньюкасла" та збірної Італії Сандро Тоналі відсторонений від футболу на 10 місяців за причетність до нелегальних ставок.
Про це повідомив президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна у коментарі Sky Sport Italia.
23-річний футболіст також повинен пройти 8-місячний курс лікування від ігрової залежності.
"Між Федеральною прокуратурою та Сандро Тоналі досягнуто угоди про визнання провини, я її вже підписав. Вона передбачає 18 місяців відсторонення, 8 з яких замінені на терапевтичну діяльність, а також щонайменше 16 особистих зустрічей", – сказав Гравіна.
Раніше Тоналі зізнався в тому, що робив ставки на футбольні матчі, зокрема й на ігри своєї тодішньої команди "Мілана". Оскільки він ставив лише на перемогу "россонері", розслідування щодо можливих договірних поєдинків не проводилося.
Влітку цього року Сандро за 70 млн євро перебрався з "Мілана" до "Ньюкасла". За клуб англійської Прем'єр-ліги він провів 12 матчів, забив один гол.
Таким чином, Тоналі не допоможе збірній Італії у вирішальному матчі відбору на Євро-2024 проти України, який відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Також він не зіграє у фінальній стадії чемпіонату Європи, якщо "Скуадра Адзурра" зможе туди пробитися.
Раніше через ставки на матчі на 7 місяців дискваліфікували півзахисника "Ювентуса" та італійської збірної Ніколо Фаджолі.
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