Протидійте російській пропаганді та зупиніть війну: футболісти збірної України записали відеозвернення

Гравці національної команди попросили допомоги у світової спільноти.

Футболісти збірної України записали відеозвернення із закликом допомогти зупинити війну, яку Російська Федерація розв'язала на території нашої країни.

Гравці "синьо-жовтої" команди попросили світову спільноту протидіяти російській пропаганді та робити все можливе, аби люди у всьому світі знали правду, а також висловили подяку тим, хто підтримує Україну в складний час.

У зверненні взяли участь Андрій Пятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський та інші.

"Ми звертаємося до футбольної спільноти, до всіх, хто об'єднаний любов'ю до гри у футбол, кожного уболівальника, кожного тренера, кожного гравця, кожного менеджера. До усіх, хто захоплюється футболом. Ми звертаємося до вас, що пояснити всьому світу і показати кожному жителю планети Земля.

Що під прикриттям спецоперації російські війська ведуть відкриту війну проти України. Завдають ракетних ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення. Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття.

Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами. Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям слава!" - сказали гравці футбольної збірної.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: