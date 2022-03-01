Протидійте російській пропаганді та зупиніть війну: футболісти збірної України записали відеозвернення

Гравці національної команди попросили допомоги у світової спільноти.
Футболісти збірної України записали відеозвернення із закликом допомогти зупинити війну, яку Російська Федерація розв'язала на території нашої країни.
Гравці "синьо-жовтої" команди попросили світову спільноту протидіяти російській пропаганді та робити все можливе, аби люди у всьому світі знали правду, а також висловили подяку тим, хто підтримує Україну в складний час.
У зверненні взяли участь Андрій Пятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський та інші.
"Ми звертаємося до футбольної спільноти, до всіх, хто об'єднаний любов'ю до гри у футбол, кожного уболівальника, кожного тренера, кожного гравця, кожного менеджера. До усіх, хто захоплюється футболом. Ми звертаємося до вас, що пояснити всьому світу і показати кожному жителю планети Земля.
Що під прикриттям спецоперації російські війська ведуть відкриту війну проти України. Завдають ракетних ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення. Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття.
Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами. Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям слава!" - сказали гравці футбольної збірної.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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